Un anno al servizio delle nostre comunità, evento martedì 10 giugno alla Casa del Mantegna

A un anno dalle elezioni amministrative del 2024, la Provincia di Mantova, in collaborazione con la rete dei Giovani Amministratori Mantovani, promuove l’incontro pubblico “Un anno al servizio dele nostre comunità”. L’appuntamento è per martedì 10 giugno 2025, alle ore 18.30 presso la Casa del Mantegna, in via Acerbi 47 a Mantova.

L’iniziativa è dedicata alle esperienze, alle sfide e ai risultati concreti raggiunti da Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali under 35 eletti o riconfermati nei vari Comuni della provincia.

L’incontro rappresenta un’opportunità di testimonianza dell’operato e delle azioni messe in campo nei singoli Comuni creando così una rete virtuosa in cui le buone pratiche possono essere condivise, adattate e replicate.

L’obiettivo dell’evento è duplice: valorizzare il ruolo dei giovani nelle istituzioni locali e rafforzare i legami e le conoscenze tra gli amministratori under 35.