Ponte di Borgoforte: dopo i ritardi di Rfi via ai lavori di ristrutturazione

BORGOFORTE – Hanno avuto inizio lunedì i lavori di messa in sicurezza del ponte stradale di Borgoforte, per i quali la Provincia di Mantova, essendo il manufatto per un tratto sopraelevato ai binari, attendeva da tempo l’autorizzazione necessaria ad avviare l’opera. In questi giorni l’impresa esecutrice a cui sono state affidate le operazioni ha inaugurato l’intervento con i lavori che interessano lo stradello di accesso, che sarà realizzato ex novo. L’opera come già annunciato sulle nostre pagine raggiunge un esborso complessivo pari alla cifra di 5 milioni di euro, finanziata con le risorse messe a disposizione dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da regione Lombardia. I lavori interesseranno diverse fasi ed attività: il ringrosso delle pile del viadotto nel lato appartenete a Sailetto e il rinforzo della pila 30 a margine dell’alveo per renderla omogenea e identica alle altre. Operazioni che si sono rese necessarie a fronte delle ispezioni condotte nel 2017 dalla Provincia di Mantova ove emersero diverse criticità legate alla mancata regimazione delle acque meteoriche e al corretto convogliamento ed allontanamento delle stesse. L’infiltrazione dell’acqua e il dilavamento, oltre al fenomeno della carbonatazione, hanno infatti generato sul manufatto l’ossidazione delle armature più superficiali con conseguente ispessimento, provocando il rigonfiamento del copriferro.