Basket serie C Silver – Lo Junior Curtatone espugna Viadana e fa suo il derby per un punto

Viadana Al PalaFarina lo Junior Curtatone dell’ex Alberto Bortesi ha vinto al fotofonish 68-67 il derby col Gruppo Mauro Saviola. Sfida tutta mantovana che entrambe le squadre potevano far propria. Gli ospiti hanno chiuso sul 19-16 il primo quarto, poi Viadana sul 34-31 all’intervallo. I rivieraschi hanno tenuto il vantaggio sul 53-50 alla conclusione del terzo quarto, ma nell’ultimo lo Junior non ha mai mollato. Ci ha creduto fino alla fine e ha portato a casa l’intera posta in un finale tutto da seguire: Viadana con la tripla di Ceron era avanti di due, ma replicavano gli avversari che si portano a condurre di tre. Reazione dei locali vana per evitare la beffa. Nel team di casa 17 punti di Cacciavillani, ok Castoldi al rientro con 9 punti. Nello Junior 21 punti di Dubois e 16 di Boudet. «Grande match. Come intensità ritengo sia stata da parte nostra la migliore gara di questa stagione – afferma coach Bortesi – Abbiamo messo il cuore oltre l’ostacolo. Vittoria di tutti che ci dà grande morale».