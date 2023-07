Calcio Eccellenza femminile – Casalmartino, altri 3 colpi

RONCOFERRARO Ancora tre colpi per il Casalmartino, con il diesse Marco Messina scatenato, per accaparrarsi nelle trattative estive, i rinforzi adeguati a far fare il salto di qualità alla formazione di mister Luca Bittante. Gli ultimi innesti in ordine di tempo sono l’attaccante Giorgia Bertucco e l’esterno a tutta fascia Federica Giove (in foto col ds Messina), entrambe classe 2004 e in arrivo dalla Primavera del Verona. Inoltre è stato chiuso anche un botto in prospettiva: si tratta dell’esterno offensivo Alice Paolillo, giovane promessa classe 2006 dalla Virtus Verona. «Si tratta di innesti di qualità e quantità – dice Messina – da Verona. Adesso la rosa è completa per come l’abbiamo immaginata ad inizio del mercato. Restiamo alla finestra per un colpo o due, cerchiamo atlete che magari possano alzare ulteriormente il livello della squadra». Queste le conferme rispetto allo scorso anno: Bernardi, Catalano, Maffezzoli, Mantovani, Mari, Carol Savazzi, Sara Savazzi, D’Alessandro e Squassabia. Slitta all’11 agosto, nel frattempo, l’inizio della preparazione estiva: «Visti i rinvii e le proroghe dovuti all’entrata in vigore della legge dello sport, che ha un po’ bloccato tesseramenti e relative coperture assicurative, abbiamo deciso di cominciare una settimana dopo rispetto alla data originaria. Ma siamo pronti a dire la nostra nel campionato di Eccellenza, dopo aver centrato una bellissima salvezza lo scorso anno». Fissata anche la prima amichevole: sarà a Bolzano il 20 agosto contro il Sudtirol, che disputa l’Eccellenza Alto Adige, dunque una pari categoria.