Teresa Sabina Mediani nuovo direttore delle Cure Palliative all’ospedale di Mantova

MANTOVA Teresa Sabina Mediani è il nuovo direttore delle Cure Palliative di Mantova. La professionista prenderà servizio in sostituzione di Laura Rigotti che andrà in pensione a novembre. L’azienda ringrazia Laura Rigotti per la professionalità e la dedizione con la quale ha svolto la sua attività.

Mediani, classe 1971, si laurea a Pavia nel 1996 e si specializza in Anestesia e Rianimazione nel 2001. Nel 2011 consegue il master di II livello in sepsi in chirurgia all’università Cattolica di Roma – Policlinico Gemelli. Dal 2000 presta servizio presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia come rianimatrice, nel 2018 si sposta all’hospice di ASST Pavia dove ricopre anche un incarico di alta specializzazione. Membro della Società Scientifica Italiana di Cure Palliative (SICP), negli anni continua a specializzarsi partecipando a numerosi corsi specifici prestando particolare attenzione a tematiche di bioetica, fine vita e palliazione.

Dal 2004 è anche professoressa a contratto dell’università degli studi di Pavia ed è autrice di numerosi articoli pubblicati su prestigiose riviste scientifiche, anche internazionali. Partecipa come relatrice a diversi congressi nazionali. Forma i volontari in Cure Palliative attraverso corsi teorico-pratici.

Subentrerà a Laura Rigotti che ha guidato il reparto di Cure Palliative dal 2016. Rigotti ha svolto dal 2004 la sua attività all’APSS Trento, unità operativa multizonale di Cure Palliative, Distretto Centro–Sud, di cui è divenuta responsabile nel 2013. Dal 1989 al 2004 aveva invece operato nell’ambito della struttura di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. Laurea nel 1986 all’Università degli studi di Verona, dove ha conseguito anche le specializzazioni in Anestesia e Rianimazione (nel 1989) e in Fisiopatologia e Terapia del dolore (2002). Tra le sue esperienze formative figura un master in Medicina Palliativa conseguito nel 2004 a Verona.