Il mercato si sposta per tre giovedì in piazza Virgiliana

MANTOVA Nei giovedì mattina del 6, 13 e 20 luglio i banchi del mercato in Piazza Sordello si sposteranno temporaneamente in Piazza Virgiliana. Il trasferimento è stato deciso dato che in piazza Sordello si terrano degli eventi musicali e per permettere i relativi lavori di allestimento e smontaggio delle strutture e del palco dei concerti di luglio: l’11 Sting, il 12 Baustelle; il 13 Sigur Ros, 14 OneRepublic e il 15 Fabri Fibra. Il provvedimento del Comune di Mantova recita che “al fine di consentire il regolare svolgimento di tutti i concerti in programma e, nel contempo, assicurare la continuità dell’attività di vendita agli operatori commerciali partecipanti al mercato, garantendone la sicurezza e l’incolumità pubblica, si renderà necessario spostare temporaneamente i suddetti operatori in una area alternativa, sia per i giorni di mercato in concomitanza con gli eventi musicali che nelle delicate fasi di montaggio e smontaggio delle strutture”. Tale provvedimento è stato definito dopo aver sentito le Associazioni di Categoria “le quali hanno chiesto che solamente per gli operatori direttamente interessati allo svolgimento degli eventi, ovvero quelli di Piazza Sordello, si proceda al trasferimento in altro luogo”.