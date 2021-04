Al polo Grana Padano Arena partenza a 100 (vaccinazioni) all’ora

MANTOVA La Grana Padano Arena, ex- Palabam, da ieri è ufficialmente il polo vaccinale di Mantova e circondario. Dopo l’inaugurazione di venerdì 2 aprile è partito il V-Day vero e proprio. I numeri di ieri dicono che sono state attivate 9 delle 15 linee di vaccinazione e somministrate 1200 dosi in 12 ore (100 dosi all’ora). Oggi, giorno di Pasqua, il centro della Grana Padano Arena resterà chiuso, ma già domani riprenderà a pieno regime per chiudere la fase delle vaccinazioni degli over 80 entro l’11 di aprile, dopodiché dal 12 si procederà con le fasce d’età più basse. All’ingresso dal lato sinistro dello stabile, di fronte al parcheggio della Favorita, due operatrici socio-sanitarie accolgono gli utenti cui viene misurata la temperatura e controllata l’igienizzazione delle mani. All’interno ci sono 15 linee numerate dove gli utenti si mettono in fila, eventualmente accompagnati da congiunti che prestano loro aiuto, procedendo quindi all’accettazione per la raccolta dei dati anagrafico-anamnestici, e da ultimo si accede infine ai box per l’iniezione. Quale vaccino viene somministrato? «Pfizer-BioNTech è il vaccino che somministriamo agli over-80. Oggi (ieri per chi legge, ndr) viene fatta la prima dose e al contempo viene fissato l’appuntamento tra 21 giorni per la seconda dose», ci spiega la dottoressa Antonietta Giardino, responsabile del Servizio Vaccinazioni per l’Asst Mantova. «Ma per quanto riguarda le altre fasce di età il vaccino potrà senz’altro cambiare: verrà somministrato il siero che si è reso disponibile in quel momento, AstraZeneca, Pzifer, Johnson& Johnson o Moderna, senza ovviamente che il cittadino possa esprimere una preferenza». Relativamente ai timori che a tutt’oggi si riscontrano nelle persone per eventuali effetti collaterali, la Giardino non nasconde che «ogni farmaco che si deve assumere viene affrontato con una certa tensione e preoccupazione da parte di tutti, ma gli studi fatti sui vaccini anti-Covid – peraltro coinvolgendo un numero importante di nazioni – ne garantiscono sicurezza ed efficacia».