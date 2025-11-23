Il punto di Confartigianato su obblighi, sicurezza e nuove regole della categoria edile

MANTOVA Giovedì pomeriggio, nella sala corsi di Confartigianato Mantova, si è svolto l’incontro “Mattone su mattone”, momento di aggiornamento dedicato alle nuove regole del settore edile. A introdurre i lavori è stato Carlo Gandini, che ha ricordato la necessità di aiutare le imprese a orientarsi tra obblighi crescenti e adempimenti tecnici.

Il primo focus è stato il rinnovo del Ccnl Edilizia, illustrato da Laura Novelli, che ha ripercorso le novità del contratto siglato a maggio 2025 e valido fino al 2028.

Novelli ha chiarito anche le novità della Denuncia Unica Edile, pensata per uniformare gli adempimenti su tutto il territorio nazionale, e gli obblighi connessi a EdilConnect per appaltatori e subappaltatori.

Toccato anche il tema delle polizze catastrofali, prevista dalla Legge di Bilancio 2024, con scadenze diverse in base al tipo di imprese.

La copertura riguarda immobili, contenuti e merci, con esclusioni specifiche per chi non stipula le polizze. Sul fronte ambientale, Stefano Tassellari ha illustrato gli adempimenti relativi al Rentri, il nuovo registro elettronico nazionale di tracciabilità rifiuti destinato a sostituire in modo progressivo registri e formulari tradizionali. In chiusura, Clelia Peverada ha fatto il punto sulle malattie professionali, dalle procedure Inail agli indennizzi per danno biologico, con particolare attenzione alle tutele Inail e al supporto che il Patronato di Confartigianato offre nelle varie fasi di compilazione delle pratiche: dalla denuncia ai tempi di riconoscimento, fino agli indennizzi per il danno biologico, che possono arrivare fino a quarantamila euro a seconda dell’età e della percentuale della menomazione.

«È stato un momento di confronto importante e utile – sottolinea Paolo Braganza, neo eletto vice presidente di Confartigianato Edilizia Lombardia – per accompagnare le imprese e fornire loro assistenza e servizi con competenza e professionalità».