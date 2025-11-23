Inaugurato il parcheggio degli Angeli: 90 posti auto in via Certosa

MANTOVA Il Comune di Mantova annuncia l’apertura ufficiale del nuovo Parcheggio degli Angeli in via Certosa, un intervento atteso da molti anni e molto richiesto dai residenti. L’area, un tempo di proprietà privata, è stata acquisita dal Comune durante il primo mandato amministrativo della attuale amministrazione, permettendo così di procedere alla messa in sicurezza e alla sistemazione del muro di recinzione che separa il parcheggio dalla parrocchia. Nel secondo mandato è stato poi sviluppato e approvato il progetto definitivo.

Il nuovo parcheggio dispone di 90 posti auto, è dotato di illuminazione e presenta una pavimentazione drenante, studiata per favorire il corretto deflusso delle acque. Sono stati inoltre messi a dimora nuovi alberi, che nel tempo garantiranno ombreggiamento ai veicoli e un ulteriore beneficio ambientale.

“L’opera risponde a una forte esigenza del quartiere, particolarmente sentita nei mesi estivi quando l’apertura delle piscine genera un elevato afflusso di veicoli. La realizzazione del parcheggio rappresenta quindi un nuovo e importante “polmone” per la sosta, capace di accogliere numerosi utenti in un’area dove la disponibilità di posti auto era da tempo insufficiente.” ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli. Dopo un percorso lungo — iniziato anni fa e reso possibile grazie a una pianificazione attenta e a un importante lavoro amministrativo — il Comune consegna oggi alla città un’opera dal valore complessivo di 250.000 euro.