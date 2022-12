Festa di Natale all’Ariston, pomeriggio di intrattenimento organizzato dalle associazioni di volontariato per gli anziani

MANTOVA Musica, intrattenimento e tanto divertimento. E’ stato un pomeriggio trascorso in buona compagnia quello di venerdì 23 dicembre al Teatro Ariston. Alla festa di Natale per gli anziani organizzata da alcune associazioni di volontariato locale, il Club delle Tre Età, l’Università della Terza Età, Auser Mantova, Centro Aperto, Associazione Borgo Angeli e Centro Sociale Valletta Valsecchi, con il contributo dell’assessorato al Welfare, Servizi sociali e Sport del Comune di Mantova sono intervenuti il sindaco di Mantova Mattia Palazzi e per la Prefettura Gianmaria Medeghini che hanno rivolto al pubblico gli auguri di Buon Natale. Erano presenti anche il presidente del Club delle Tre Età Luciano Tonelli e l’assessore al Welfare del Comune di Mantova Andrea Caprini. “Abbiamo fatto bene – ha sottolineato Palazzi – a mantenere gli eventi natalizi perché la socialità è importante per vivere bene. Essere soli ci porta ad essere più fragili”. Chiudendo il suo discorso, il sindaco ha proposto alle associazioni di organizzare una grande festa nel nuovo Parco del Te nel prossimo autunno all’inaugurazione”. La giornata all’Ariston è stata condotta da Claudio Burchiellaro. Il pomeriggio è proseguito con l’intrattenimento musicale di Maurizio Malavasi e la commedia dialettale “Sketch” a cura della Premiata Compagnia del Verderam. In chiusura si è esibito il Coro Voci Bianche della Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia.