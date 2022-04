Il Rotary Mantova sud premia Salvatore Casari

QUISTELLO

Salvatore Casari, socio onorario del Rotary Club Mantova Sud, nella sua veste di Primario del reparto di Infettivologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, ha tenuto una conferenza sul tema: “ . . . Oltre il Covid -implicazioni e problemi derivanti dai vari tipi di infezioni-”. Il tema è stato proposto All’Angelo di Quistello ad una platea costituita prevalentemente da primari e personale esperto dello stesso ospedale, oltre che di rotariani. Presente pure il direttore sanitario di Pieve di Coriano Piero Superbi.

“La quarta ondata –riferisce Casari- ha permesso di approfondire ulteriormente la patologia fornendo casi di studio e di ricerca. Le terapie antivirali nei soggetti con fragilità –continua- sono efficaci entro i primi 5 giorni. Il virus è molto più contagioso ma meno pesante e quasi sempre si risolve senza complicazioni, se si è vaccinati”. Il primario espone anche la gestione delle epatiti virali. Il vaccino nell’epatite B è efficace, nell’epatite C non è ancora disponibile. Dalla conferenza emerge che la resistenza agli antibiotici è un vero problema: “Le infezioni da batteri multi resistenti, in molti casi, il batterio responsabile non risponde alle terapie, è dovuto anche ai trattamenti antibiotici che vengono somministrati negli animali, i quali diventano poi parte integrante della nostra alimentazione quotidiana”. Casari accenna anche alle malattie sessualmente trasmissibili, batteriche, virali e all’HIV sempre in aumento, in particolare in Lombardia. Quest’ultima curabile con terapie appropriate. La raccomandazione è sempre la stessa, dunque, per la prevenzione delle malattie infettive è d’obbligo lavarsi di frequente le mani, curare l’igiene personale e prestare attenzione al rispetto delle norme igieniche. L’esposizione si è conclusa citando una forte preoccupazione che si ripercuote a livello sociale: dopo il Covid la guerra in Ucraina e conseguente catastrofe sanitaria.

L’incontro si è concluso con la consegna, da parte del presidente del club Alberto Benatti e del suo prefetto Maurizio Stradiotto, della PHF Paul Harris Fellow, la maggior onorificenza rotariana consegnata al medico e alla sua équipe per meriti e impegno profuso.