Apindustria, il credito è una maratona e serve allenamento

MANTOVA La necessità di orientamento, assistenza e consulenza relativamente ai temi economico-finanziari, nonché rispetto ai rapporti con le banche del territorio mantovano, ha condotto più di dieci anni fa l’Associazione ha costituire un Gruppo di Lavoro di alcuni Imprenditori che per vocazione, passione e ruolo in azienda fossero intenzionati a rappresentare la Commissione Credito. Oggi la Commissione è composta da cinque Imprenditori: la presidente Elisa Govi, Elisa Lodi, Giovanni Fantini, Stefano Redini e Gabriella Eoli; la Commissione si riunisce con una periodicità variabile secondo le esigenze, le varie tematiche, le urgenze del momento. Durante le riunioni vengono trattati vari temi: le convenzioni con le banche, le riunioni informative da organizzare per le aziende, i rapporti con ABI, le recenti normative e come meglio farle arrivare alle aziende del territorio, gli impegni futuri, l’evoluzione del panorama creditizio, etc… Dopo la “pausa” Covid, dove i rapporti con le aziende e le banche sono stati intrattenuti con modalità on-line, la priorità a inizio dell’anno è stata quella di incontrare le banche del territorio per discutere con loro dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e le prospettive per il futuro prossimo. “Ho sempre creduto che il rapporto con le banche si costruisce attraverso un viaggio fatto insieme, ognuno con le sue esperienze da portare per creare un valore aggiunto – sottolinea la presidente Elisa Govi – la commissione credito nasce proprio con la volontà di favorire il dialogo”.

La Commissione Credito lavora in stretta sinergia con l’Ufficio Economico dell’Associazione. “Siamo sempre disponibili per le aziende che vogliono approfondire le tematiche del credito; in questo momento – dopo un momento di “apparente serenità creditizia” è fondamentale per le aziende tornare a gestire la liquidità, il debito aziendale, i tassi di riferimento, le condizioni, …. L’ufficio da me presidiato, ogni giorno riceve richieste di consulenza e assistenza sui temi del credito e della finanza per le imprese.”