Verifiche sulla solidità del ponte di San Benedetto, il 27 e il 28 aprile due giorni di prove

SAN BENEDETTO Sono programmate per mercoledì 27 e giovedì 28 aprile 2022 le prove e verifiche periodiche disposte dalla Provincia di Mantova per misurare lo “stato di salute” del ponte di San Benedetto lungo la Romana. Ovviamente oggetto dei controlli sarà il vecchio ponte, tutt’ora utilizzato in attesa del completamento della realizzazione di quello nuovo che sarà quindi chiuso al traffico dalle ore 8 di mercoledì 27 aprile alle ore 18.30 di giovedì aprile 2022.

Lo prevede la Relazione finale sull’attività svolta dalla Commissione tecnico-scientifica voluta alcuni anni fa dall’ente di Palazzo di Bagno per la valutazione dei dati raccolti dal sistema di monitoraggio del tratto in alveo del ponte attuale sul fiume Po tra Bagnolo San Vito e San Benedetto Po. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Catasto Sicurezza Ponti.

A conclusione dei lavori, la Commissione aveva redatto un verbale di sintesi dell’attività svolta proponendo l’adozione da parte della Provincia di un protocollo operativo con la sequenza delle procedure da seguire per organizzare la sorveglianza del ponte sia nella condizione di regime fluviale ordinario di portata del fiume Po, sia in situazioni di piena.

E tra le attività previste, vi è proprio l’esecuzione periodica di prove e verifiche.

L’attività della Commissione si era concentrata sull’approfondimento delle problematiche di natura strutturale, idraulica e geotecnica del ponte esistente di San Benedetto Po mediante l’esame della documentazione inerente gli studi, i rapporti, le indagini svolte nel corso delle attività propedeutiche alla redazione del progetto preliminare/definitivo per la realizzazione del nuovo ponte in alveo. Il lavoro della Commissione era poi proseguito con l’esame delle misure di monitoraggio topografico e livellometrico in possesso dell’ente, inducendo gli stessi esperti a proporre l’integrazione dell’impianto di monitoraggio livellometrico esistente con un altro impianto dotato di clinometri, fessurimetri, distanziometri ed accelerometri da posizionare sulle campate e sulle pile in alveo.

Oltre a ciò sono state fatte eseguire misure di livellazione topografica di precisione in occasione di eventi di morbida e di piena del Po in modo da poter avere un riscontro con le misure rilevate dai sensori della strumentazione elettronica succitata.

Nei due giorni di prove e verifiche, la circolazione sul ponte sarà interrotta.