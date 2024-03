Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura, avanti tutta: piegato anche il Giussano (59-53)

SAN GIORGIO Due settimane sono servite per smaltire la sbornia del successo sul Derthona e alla ripresa del campionato il MantovAgricoltura si fa trovare pronto e reattivo, perchè servono tutte le risorse per avere la meglio su un mai domo Giussano, che vende cara la pelle, ma alla fine deve alzare bandiera bianca. La corsa delle sangiorgine verso i play off prosegue spedita.

Il primo canestro è del Giussano, con pronta replica di Orazzo. Due canestri in fila di Novati firmano il primo vantaggio del MantovAgricotura (6-5). Segna anche Fietta in sospensione, poi è nuova parità sull’8-8. Llorente fa uno su due dalla lunetta, mentre Bottazzi aggiusta la mira dalla linea dei tre punti (12-8). Entrano nel tabellino anche Dell’Olio e Cremona e al suono della prima sirena il San Giorgio è avanti di 4, 16-12. La squadra mantovana parte a razzo nel secondo periodo, piazza subito un parziale di 8-0 con le triple di Nwachukwu e Bottazzi, il jumper di Dell’Olio e “doppia” le avversarie sul 24-12. Fietta è impeccabile dalla lunetta (26-15), ma le Foxes restano aggrappate alla partita con le unghie, restituiscono lo 0-8 e a tre minuti dall’intervallo lungo il San Giorgio ha un solo possesso di vantaggio (26-23). Il MantovAgricoltura esce dall’impasse con il jumper di Orazzo, ma adesso il Giussano risponde colpo su colpo. Segna anche Fietta dalla media e si va negli spogliatoi con la squadra virgiliana avanti 30-27.

Il ping pong di canestri prosegue anche nel terzo periodo, con il San Giorgio che batte un colpo con Lorente e Novati e il Giussano che risponde a tono (34-31). Il MantovAgricoltura distribuisce bene i possessi offensivi, manda a canestro Bottazzi, Fietta e Dell’Olio (40-35), ma non riesce a scrollarsi di dosso le Foxes, che risalgono fino a -1 sul 40 a 39. La tripla di Dell’Olio riporta due possessi di vantaggio, che il Giussano però neutralizza con due canestri di Sorrentino, i primi del match, e così si va all’ultimo quarto in perfetta parità, 43-43. Il jumper di Cremona riapre le ostilità, ma le brianzole rimettono la testa avanti con la bomba di Lussignoli (45-46). Petronio sceglie il momento migliore per firmare i suoi primi 2 punti del match. Il San Giorgio stringe le maglie in difesa, Fietta buca la retina dalla media distanza e Orazzo fa il pieno dalla lunetta per un corroborante +5 (51-46) a cinque dalla sirena. Nel finale di partita va in scena il personale show di Elena Fietta, che insacca altri due canestri per l’allungo decisivo del MantovAgricoltura, cui contribuisce anche il jumper di Orazzo: 57-48 a 60 secondi dalla fine. Il Giussano compie l’ultimo disperato tentativo di riaprire il match, risale a -4, ma Fietta è glaciale dalla lunetta e infila i liberi della staffa: finisce 59-53 per il MantovAgricoltura, che si conferma in quarta posizione.