Castiglione delle Stiviere, Giovedì 17 Settembre il concerto del quartetto ‘Science Freak’ al Camelliae tea room di via Perati

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Prosegue giovedì alle 21 la grande musica dal vivo al Camelliae tea room di via Perati nr. 5 a Castiglione, con il concerto del quartetto “Science Freak”. Il gruppo definisce il suo linguaggio attraverso la fusione tra Black Music (Funk, R’n’B etc…) e schemi compositivi originali. Scrittura e improvvisazione si alterneranno in un continuo dialogo tra la chitarra di Marcello Abate e la tromba di Fabrizio Gaudino mentre la sezione ritimica affidata al batterista Enrico Truzzi e al bassista e compositore Gabriele Rampi svilupperà figurazioni ritmiche ipnotiche e coinvolgenti. L’appuntamento live sotto le mura del Duomo di Castiglione, fa parte della rassegna dei concerti live programmati dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria nel nuovo spazio all’aperto Camelliae Boulevard, tra tigli secolari e imponenti mura antiche. Info e prenotazioni al numero telefonico 0376-1795160 o al 373-8795669.

Paolo Zorda