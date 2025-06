Il vescovo Busca annuncia i nuovi parroci. Ecco la mappa aggiornata della Diocesi

MANTOVA Il vescovo di Mantova monsignor Marco Busca ha annunciato i nuovi incarichi dei parroci della Diocesi.

Di seguito i nuovi incarichi pastorali.

Il nuovo parroco e Coordinatore-Moderatore dell’Unità Pastorale “Santa Rita” (che comprende le parrocchie di Roverbella, Malavicina, Pellaloco, Castiglione Mantovano, Canedole) è don Alessandro Franzoni.

Il nuovo parroco e Coordinatore-Moderatore dell’Unità Pastorale “Un solo riso” (che comprende le parrocchie di Castel d’Ario, Villimpenta, Pradello, Villagrossa) è don Giovanni Volta.

Il nuovo parroco di Marmirolo, Marengo e Pozzolo è don Andrea Moscatelli, che è Coordinatore-Moderatore dell’UP “Madonna dei Miracoli”.

Il nuovo parroco di Soave di Porto Mantovano è don Renato Zenezini.

Il nuovo parroco e Coordinatore-Moderatore dell’Unità Pastorale “Virgiliana” (che comprende le parrocchie di Cerese, Cappelletta, Pietole, Borgoforte, San Cataldo, Romanore, Boccadiganda) è don Lorenzo Rossi.

Il nuovo parroco di Casaloldo è don Paolo Azzini.

Don Jonathan Guicciardi è nominato parroco in solido delle parrocchie dell’Unità Pastorale “Madonna della Malongola” (che comprende le parrocchie di Asola, Barchi, Gazzuoli, Casalromano, Fontanella Grazioli, Ostiano, Volongo); diventa Coordinatore-Moderatore dell’UP.

Don Luigi Ballarini è nominato parroco in solido delle parrocchie dell’Unità Pastorale “Madonna della Malongola” (comprese le nuove parrocchie di Ostiano e Volongo).

Don Roberto Pedroni è nominato parroco in solido delle parrocchie dell’Unità Pastorale “Madonna della salute” (che comprende le parrocchie di Goito, Cerlongo, Vasto e Solarolo); diventa Coordinatore-Moderatore dell’UP.

Don Mirko Lugli è nominato parroco in solido delle parrocchie di Quistello, San Giacomo delle Segnate, Nuvolato, San Rocco, Quingentole.

Don Samuele Bignotti è nominato vicario parrocchiale dell’Unità Pastorale del “Beato Giovanni Bono” (che comprende le parrocchie di Sant’Antonio di Porto Mantovano, Bancole, Cittadella e Colle Aperto).

Don Jury Marinelli è nominato vicario parrocchiale dell’Unità Pastorale “dello Zara” (che comprende le parrocchie dell’Immacolata e della Sacra Famiglia in Suzzara, Motteggiana, Villa Saviola, San Prospero, Brusatasso, Riva di Suzzara, Tabellano, Sailetto, Torricella).

Don Franco Magnani è nominato collaboratore dell’Unità Pastorale “Virgiliana”.

Don Alberto Bonandi è nominato collaboratore dell’Unità Pastorale “Virgiliana”.

Don Francesco Marchetti è nominato collaboratore dell’Unità Pastorale “Virgiliana”.

Don Alberto Buoli è nominato collaboratore delle parrocchie di Castel Goffredo, Casalpoglio e Casaloldo.

Don Claudio Giacobbi è nominato collaboratore delle parrocchie di Castel Goffredo, Casalpoglio e Casaloldo.

Don Daniele Bighi è nominato referente pastorale della “Fondazione San Luigi” (Collegio Vergini, Eremo della Ghisiola, Conventino di Santa Maria), coordinatore del Tavolo Adulti in Cammino, a disposizione per i cammini di nuova evangelizzazione e formazione spirituale; collaborerà per alcuni progetti con l’Unità Pastorale Aloisiana.

Il giuramento dei nuovi parroci avverrà il prossimo giovedì 4 settembre, alle ore 20.45, nel salone del palazzo Vescovile.