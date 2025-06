Scontro fra due auto all’alba a Volta Mantovana: 4 feriti

VOLTA MANTOVANA Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 4.30 di oggi, domenica 1 giugno, lungo la Goitese in località Contino nel territorio del comune di Volta Mantovana. Uno dei due veicoli, sul quale viaggiavano due ragazzi di 19 anni e un altro di 21, è finito fuori strada ribaltandosi in seguito all’impatto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I tre giovani e il 58enne che era alla guida dell’altro veicolo coinvolto, sono stati trasportati negli ospedali di Mantova e Castiglione per accertamenti, nessuno sarebbe in pericolo di vita