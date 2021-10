In arrivo 4 semafori per i non vedenti

MANTOVA Non solo barriere architettoniche. Ci sono anche barriere “stradali” per la popolazione portatrice di disabilità, e in particolare nei punti critici degli attraversamenti pedonali, dove il rischio per i non vedenti si fa spesso concreto ed elevato. Comunque non accettabile.

Questa la conclusione cui è arrivato il settore viabilità del Comune, che ha in serbo alcuni interventi nei punti più critici per non vedenti o ipovedenti. Quattro in particolare sono le arterie cittadine su cui sono programmati interventi con adeguati impianti semaforici. A seguito di ricognizioni effettuate sul territorio comunale da parte del settore lavori pubblici in collaborazione con la Polizia locale, è stato valutata positivamente l’implementazione con dispositivi legati all’orientamento dei disabili visivi di alcuni impianti semaforici esistenti posti in corrispondenza di attraversamenti pedonali, e nello specifico in viale Piave, viale della Repubblica, viale Montello e in viale Risorgimento (in prossimità della stazione passante autobus).

Per raggiungere lo scopo la giunta di via Roma ha deliberato di accedere al bando emanato dal ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, relativo all’assegnazione del finanziamento a favore dei Comuni per la realizzazione di attraversamenti sicuri. Un finanziamento che mette a carico degli enti locali una quota, e quindi corrisponde con il rimanente del fabbisogno con altri stanziamenti a fondo perduto.

Ai comuni con popolazione residente compresa tra i 20.000 e i 60.000 abitanti potrà essere assegnato un contributo a fondo perduto per un tetto massimo di 30.000 euro. Il Comune dovrà quindi partecipare con fondi propri nella misura minima del 30% dei costi dell’intervento e provvedere alla stipula di un’apposita convenzione con il dicastero erogatore. Nel caso, il progetto elaborato da via Roma è di 45mila euro complessivi per attraversamenti semaforizzati dotati di segnalazioni acustiche e tattili, con un tipo di pavimentazione che agevoli l’individuazione delle stesse segnalazioni.