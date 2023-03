La primavera al mercato contadino

MANTOVA Al mercato contadino di Borgochiesanuova, sabato verrà festeggiato l’arrivo della primavera, attraverso due iniziative di estremo interesse. A partire dalle ore 10, presso lo spazio informazioni del mercato, Cecilia Tanghetti, dell’associazione “Capraecavoli” e grande conoscitrice di erbe spontanee, illustrerà le proprietà nutritive e terapeutiche di molte erbe di stagione che possono essere raccolte e trasformate in questo periodo. Si tratta di un patrimonio di cultura popolare, da sempre impiegato a tramandare la corretta conoscenza delle reali proprietà delle erbe ma anche delle insidie che in alcuni casi nascondono. Da sempre l’uomo ricerca le piante selvatiche in quanto ricche di sostanze utili al benessere dell’organismo. Cecilia insegnerà come raccogliere al meglio le erbe spontanee e come utilizzarle in cucina. In questa occasione saranno proposti tortelli ricotta ed erbe selvagge da asporto. A seguire, l’Associazione apicoltori mantovani proporrà una degustazione comparata di mieli, per imparare a conoscere le molteplici varietà e le loro caratteristiche, nel gusto, nella vista e nell’olfatto. Verranno anche illustrate le piante mellifere che possono essere agevolmente inserite in balconi e giardini per attirare le api grazie alla significativa presenza di polline e nettare. Piante erbacee e arbusti che oltre ad essere molto decorativi sono anche molto amici delle api. Le api, infatti, sono sempre più a rischio, minacciate da un mix di fattori che rischiano di avere pesanti ripercussioni su tutta l’agricoltura.