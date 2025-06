MANTOVA Dalla provincia di Mantova partirà un pullman organizzato dal PD Lombardia in collaborazione con le federazioni provinciali e AVS per la manifestazione che si terrà domani a Roma. Partenza prevista attorno alle 7, da piazzale Montelungo (stadio) rientro attorno all’1 di notte. In definizione fermate a Castiglione delle Stiviere e Suzzara. Per partecipare organizzativo@pdlombardia.it o organizzazione Mantova tel 3426921028 indicando nome cognome cel mail. Il contributo richiesto è di 30€.