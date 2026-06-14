CantaBozzolo, ecco chi si esibirà sul palco

Bozzolo “Tutti cantano Sanremo” è uno slogan che la Rai manda in onda diversi giorni prima della manifestazione di febbraio nella città ligure. A Bozzolo non siamo ancora a questo livello di stordimento ma è indubbio che la gente ne parla già per la strada e sopratutto nei negozi e uffici. Anche per effetto delle bellissime locandine colorate attraverso le quali l’evento viene annunciato. Manca esattamente un mese alla manifestazione canora fissata per sabato 11 luglio in piazza Europa davanti al Municipio, ma il CantaBozzolo costituisce un appuntamento fortemente atteso anche perché ad ingresso gratuito e con una platea che potrebbe sfiorare le mille unità. Un migliaio di persone che andranno ad occupare liberamente le sedie per ascoltare i tredici finalisti scelti dopo una non facile selezione effettuate da un maestro della musica quale Marcello Cirillo(in foto con la vincitrice della scorsa edizione della rassegna Nicol Manenti). Un personaggio spesso in televisione, titolare della Bottega del Suono, una scuola per artisti situata alle porte di Roma dove potrà accedere il vincitore di questa 11esima edizione bozzolese. Dopo una non facile scrematura Cirillo ha valutato i circa cinquanta provini arrivati da Bozzolo concordando con gli organizzatori Nicola Scognamiglio e Fabio Negri di sceglierne tredici con l’aggiunta di un premio innovativo intitolato “evergreen” per le interpretazioni che non conoscono l’usura del tempo rinnovando nostalgici ricordi grazie ad interpretazioni attuali e altrettanto emozionanti. I protagonisti di questa undicesima edizione sono ragazzi e ragazzi di fresca esperienza che arriveranno da diverse province quali Torino, Biella, Brescia, MonzaBrianza, Reggio Emilia, Mantova, Cremona. Con una presenza addirittura dalla regione Puglia e da Reggio Calabria. Ecco, di seguito, l’elencodei tredici finalisti con il nome, la località di provenienza e il titolo della canzone con la quale siesibiranno. Sara Cò (Travagliato ) La Rondine, Sofia Tafani (Brescia) Mi sei scoppiato dentroal cuore, Eros Zardi (Piadena) Buon Viaggio, Michelle Manico (Lissone) Sola, Luigi Balota (Boretto) Viceversa, Chiara Panza (Nuvolento) Meraviglioso amoremio, Aurora Foti (Reggio Calabria) Vedrai vedrai, Luca Barbero (Biella) Fai Rumore, Maddalena Caputo (Solferino) Te lo leggo negli occhi, Lucrezia D’Ore (Montichiari) Fila Indiana, Fabrizio Bolpagni (Cellatica) Di Sole ed’azzurro, Annalisa Marella (Puglia) La donna cannone, Due Sedona (Moncalieri) Nove sedicesimi. Dopo questi tredici concorrenti ci sarà fuori gara Giuseppe Rigattuso proveniente da Ascoli Piceno con il brano Se bruciasse lacittà, inserito nella categoria Evergreen.