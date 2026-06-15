Minorenne in fuga rintracciato sul treno: la Polfer lo riporta alla madre

Nella mattinata di lunedì 8 giugno, gli agenti della Polizia Ferroviaria, impegnati in un servizio di scorta a bordo di un treno regionale partito da Ostiglia e diretto a Bologna, hanno rintracciato un ragazzo italiano di 15 anni che si era allontanato da casa. Il giovane è stato individuato nei pressi della stazione di Poggio Rusco (MN), mentre viaggiava senza accompagnatori pertanto gli agenti, insospettiti dalla situazione, hanno proceduto a un controllo di Polizia. Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza hanno consentito di accertare che la madre del ragazzo, preoccupata per il suo mancato rientro presso la propria abitazione, aveva notiziato i Carabinieri di Carpi. Durante il controllo, il ragazzo, ha asserito di essersi allontanato volontariamente dalla propria abitazione, riferendo l’intenzione di raggiungere la città di Brescia per partecipare a un evento musicale. I poliziotti, considerata la minore età del ragazzo e tenuto cono di analoghi precedenti episodi di allontanamento, hanno prontamente notiziato la madre di quanto accaduto la quale è giunta poco dopo negli uffici di Polizia situati nella stazione di Ostiglia per l’affidamento del minore. L’intervento si è concluso positivamente grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori della Polizia di Stato, che hanno assicurato il tempestivo rientro del minore in ambito familiare, prevenendo possibili situazioni di rischio.