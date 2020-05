La fase 2 si vende bene: controlli ok per gli esercizi commerciali

MANTOVA Chi ben comincia… è alla metà dell’opera, e a Mantova la fase 2 è cominciata bene per gli esercizi commerciali. Dall’altro ieri, lunedì 11 maggio, la Polizia Locale di Mantova ha iniziato ad ispezionare gli esercizi commerciali della città, autorizzati a tenere aperto, compresi i centri commerciali, gli ipermercati e i discount alimentari, come da intese con la Prefettura di Mantova, e dalle verifiche fatte non sono emerse irregolarità. Un dato, questo, che riguarda gli oltre 30 esercizi commerciali, tra i quali figura anche il centro commerciale La Favorita, nei quali sono stati eseguiti fino ad ora questi controlli. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni e per tutta la fase 2, e verteranno sul controllo del rispetto dei protocolli previsti dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alle misure di protezioni individuali (mascherine, guanti, distanza interpersonale). Lo scopo è quello di agevolare, secondo le modalità stabilite dalle attuali disposizioni, la ripresa, nel rispetto delle regole previste.

Le attuali disposizioni impongono alcune regole che devono essere obbligatoriamente rispettate e ed altre che si raccomanda che vengano rispettate. Tra gli obblighi c’è quello dell’utilizzo di mascherina o qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca; il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli avventori nonché la regolamentazione all’ingresso con l’accesso dilazionato; sosta all’interno dei locali non oltre il tempo necessario all’acquisto.

Oltre agli obblighi ci sono poi le raccomandazioni per gli esercizi commerciali quali l’esposizione di avvisi circa il divieto di accesso a più di un componente per nucleo famigliare (fatta eccezione in caso di minori di anni 14, disabili e anziani) e con le indicazioni delle norme igieniche e di sicurezza da rispettare; la messa a disposizione dall’operatore commerciale di soluzioni idroalcoliche e guanti monouso per i clienti. Per gli esercizi commerciali con superficie superiore ai 40 metri quadrati ci sono le ulteriori raccomandazioni relative all’accesso regolamentato in funzione degli spazi disponibili e a percorsi di entrata ed uscita differenziati. Per gli ipermercati, supermercati e discount alimentari viene infine raccomandata la presenza di personale addetto alla rilevazione della temperatura corporea dei clienti mediante apposita strumentazione prima del loro ingresso. Quest’ultima precauzione viene raccomandata ma non è obbligatoria. Negli ipermercati controllati fono ad ora è stata rilevata in quello del centro commerciale La Favorita.