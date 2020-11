In tribunale con un coltello da caccia: denunciato 27enne

MANTOVA Si era presentato nella mattinata di ieri all’ingresso del Tribunale di Mantova, G.B., 27enne residente nella Provincia di Brescia, ove veniva invitato dalla Guardia Giurata addetta alla vigilanza di passare sotto il “metal detector” il marsupio che stava indossando per la verifica del contenuto. Dalle immagini sul monitor dell’apparecchiatura, l’addetta alla sicurezza notava immediatamente un oggetto del tutto simile ad un coltello a serramanico e, pertanto, chiedeva a costui di consegnarle eventuali oggetti “vietati” in suo possesso.

G.B. a questo punto estraeva dal suo marsupio un coltello tipo caccia, motivo per cui la Guardia Giurata richiedeva l’intervento della Polizia tramite la Centrale Operativa della Questura.

Giunta sul posto, la “Volante” identificava l’uomo, il quale, a specifica domanda degli Agenti, riferiva che si stava recando in Tribunale in quanto parte in una causa civile, e che, per una mera dimenticanza, aveva lasciato il coltello all’interno del marsupio.

Dopo aver sequestrato l’arma – un coltello da caccia lungo 20 cm, con una lama di 8 cm – gli Agenti della Volante denunciavano l’uomo per il reato di porto abusivo di armi.