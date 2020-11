Ostiglia: sei classi in quarantena, due delle medie e quattro delle elementari

OSTIGLIA Non è un momento facile per l’intero paese, dopo la seconda ondata dei contagi da Covid 19, e a Ostiglia la situazione si presenta – sia pure sotto controllo – da tenere in strettissima osservazione: nella giornata di ieri dal Comune è arrivata la conferma ufficiale che sono ben sei le classi delle scuole che dovranno, fino a metà novembre, restare in quarantena. Per due classi della secondaria di primo grado la quarantena arriva dopo la segnalazione di un caso positivo per classe mentre per quattro classi della primaria la misura è preventiva in attesa del tampone effettuato sul docente venuto a contatto con gli studenti delle suddette classi.

Nella mattinata del 30 ottobre Ats Valpadana ha disposto la quarantena precauzionale di 14 giorni (dal 30 ottobre al 12 novembre 2020) per gli studenti della classe II A della Secondaria di primo grado del’Istituto Comprensivo del Po, per i docenti e i collaboratori scolastici identificati come contatti stretti del soggetto positivo, ovvero per il personale scolastico in servizio nella giornata del 24 ottobre. Durante i periodo indicato, studenti e docenti dovranno rimanere presso la propria abitazione ed evitare qualunque contatto sociale. L’attività didattica della classe II A procederà da remoto mediante videoconferenze. I docenti in quarantena presteranno servizio da remoto anche alle altre classi a cui sono assegnati. In quarantena da oggi, fino al 15 novembre, anche la classe 3B della Secondaria, in quanto è risultato un caso positivo inserito nell’ultimo Bollettino della Prefettura.

Per quanto concerne la scuola primaria, le classi 2A, 2B, 4A e 4C sono da ieri, fino al 15 novembre, in quarantena preventiva su disposizione della dirigenza scolastica, in attesa dell’esito del tampone di un docente venuto a contatto con queste classi, e in attesa della comunicazione ufficiale di Ats Valpadana. La sospensione delle lezioni in presenza sarà sostituita dalla didattica a distanza e urante questo periodo, docenti, collaboratori e studenti dovranno rimanere nelle proprie abitazioni. Più in generale, negli ultimi due giorni, si sono registrati sei casi positivi, di cui uno è studente della classe di terza media (oltre al caso positivo della classe seconda), mentre le altre persone sono tutte di giovanissima età, due con relazioni familiari tra loro, studenti, ma già in quarantena da diversi giorni. Le condizioni di queste persone sono comunque considerate buone.