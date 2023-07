Anche Ciccio Graziani allo Sportweek

SAN BENEDETTO PO nizia il weekend targato The Heineken Sportweek e nella serata di venerdì 7 luglio, lo staff di A.S.D Polisportiva San Benedetto Po ha avuto il piacere di ospitare Gabriele Graziani, allenatore, dirigente sportivo ed ex calciatore del Mantova.

Gabriele Graziani, ex attaccante professionista ed anche componente della squadra over 45 Areafeste, ha condiviso con i tanti presenti, l’entusiasmo e la sinergia dell’evento ed ha affermato: “È una festa piena di gente, una quantita di giovani impressionante e questa è la cosa al momento più importante, anche perché permette ai giovani di uscire di casa, di staccarsi dai videogiochi e questa è la cosa che conta di più. Una affluenza di ragazzi, di gruppi e di gente incredibile che rende orgogliosi anche i tanti organizzatori che ogni anno lavorano per la manifestazione”.

Una visita, quella di Gabriele Graziani, che rende particolarmente orgoglioso lo staff The Heineken Sportweek, che vi aspetta numerosi in questo weekend per un finale che sarà una figata pazzesca.