MANTOVA Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2022/2023. Il Mantova, come lo scorso anno, è stato inserito nel girone A. Di seguito le 20 squadre.

ALBINOLEFFE

ARZIGNANO VALCHIAMPO

FERALPISALÒ

JUVENTUS U23

L.R. VICENZA

LECCO

MANTOVA

NOVARA

PADOVA

PERGOLETTESE

PIACENZA

PORDENONE

PRO PATRIA

PRO SESTO

PRO VERCELLI

RENATE

SANGIULIANO

TRENTO

TRIESTINA

VIRTUS VERONA