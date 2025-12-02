Inaugurato il ponte sul Diversivo: lavori conclusi in anticipo

MANTOVA Cerimonia di inaugurazione oggi dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione del ponte sul Diversivo lungo la SP 28 Circonvallazione est di Mantova in località Virgiliana a Mantova.

L’intervento è stato eseguito tra la fine di giugno e la fine di agosto: ha comportato qualche disagio alla circolazione, specie per il traffico pesante, ma grazie all’impegno dello staff tecnico dell’ente di Palazzo di Bagno e dell’impresa esecutrice dei lavori, si è addirittura riusciti a completare l’intervento in anticipo rispetto al cronoprogramma del cantiere.

Le attività di indagine e verifica diretta delle condizioni di conservazione e di funzionalità delle infrastrutture programmate dalla Provincia stanno dando i loro frutti e consentono una pianificazione rispettosa di priorità sostenute da evidenze oggettive e analisi puntuali. Questo modo di procedere permette una migliore allocazione delle risorse e costituisce il primo fondamentale passo per una vera manutenzione preventiva.

Nel caso del ponte sul Diversivo, a seguito di ispezioni visive sulla struttura del ponte erano emerse delle non conformità che, nel tempo, avrebbero potuto compromettere la capacità portante del ponte stesso.

La Provincia di Mantova, che ha eseguito i lavori, aveva svolto ulteriori analisi sullo stato di consistenza del manufatto per avviare la progettazione di un intervento di ripristino della capacità portante del ponte con incremento della sicurezza veicolare.

La spesa complessiva è stata di 989.254 euro ed è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nell’ambito del cosiddetto “Decreto Ponti”.

“E’ stato un intervento fondamentale per il traffico da e per Mantova su un’infrastruttura che aveva assolutamente bisogno di essere riqualificata e rimessa in sicurezza e il risultato sia a livello tecnico che estetico è assolutamente apprezzabile” ha commentato il consigliere provinciale con delega alle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale Enrico Volpi.

Dal canto suo l’ingegner Antonio Covino, dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia ha ricordato come “su quel ponte il traffico pesante sia notevolissimo e sullo stesso insistono infrastrutture strategiche come acquedotto, fognature e linea elettrica”.