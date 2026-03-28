Inaugurazione ed Open Day della nuova scuola primaria “Piero Angela” a Borgochiesanuova

Lunedì 30 marzo sarà inaugurata la nuova scuola primaria “Piero Angela”, situata a Borgochiesanuova in via Rinaldo Mantovano 21.

La cerimonia ufficiale (aperta alla stampa, non al pubblico) si terrà alle 10.30 alla presenza delle autorità e di una rappresentanza degli alunni provenienti dalle scuole De Amicis, Don Leoni e Don Minzoni.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, la scuola sarà aperta al pubblico per visite dedicate a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione a bambini e famiglie.

Grazie al sostegno di Tea, durante l’apertura pomeridiana saranno proposte attività di spettacolo e intrattenimento, con tre performance brevi e ripetute più volte in diversi spazi della scuola, pensate per coinvolgere e divertire grandi e piccoli. Gli spettacoli sono: “In punta di piedi” di e con Veronica Gonzales, “Gran Teatro Dentro” di Rufino Clown e “Rosso a spasso” della Compagnia Teatro del Cacao.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare, ricordando che le visite aperte al pubblico si svolgeranno esclusivamente nel pomeriggio.