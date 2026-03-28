Viale Asiago si è rifatto il look, ora è più bello e sicuro

Con le note della Banda Città di Mantova “Alessio Artoni” ieri in città è stata inaugurata la riqualificazione di viale Asiago. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, la Giunta comunale, i progettisti, i tecnici e un numeroso gruppo di cittadini del quartiere.

Dopo l’esecuzione di alcuni brani musicali gli amministratori hanno spiegato cosa è stato fatto. L’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli ha sottolineato che sono state affrontate le criticità storiche del viale, precedentemente caratterizzato da irregolarità e deformazioni delle pavimentazioni in asfalto dei marciapiedi a causa delle radici degli alberi. L’illuminazione pubblica è stata migliorata e potenziata. “La sfida principale – ha sottolineato – è stata quella di coniugare il rinnovamento infrastrutturale con la salvaguardia del patrimonio arboreo e verde. I lavori di scavo sono stati condotti sotto la costante supervisione di un esperto forestale, procedendo spesso manualmente, quindi senza l’ausilio del mezzo meccanico, per non danneggiare gli apparati radicali delle alberature del viale. Le piante sono tutte rimaste”.

Palazzi, dal canto suo, ha ricordato che è stata realizzata la ciclabile, la sistemazione dei marciapiedi e del manto stradale, la cura e l’ampliamento del verde pubblico e delle piante presenti e l’implementazione dell’illuminazione a led. Sono stati sistemati anche i parcheggi ed è rimasto invariato il numero di posti auto. Infine, i chioschi di viale Asiago all’angolo con viale Podgora sono stati abbattuti ed è stato realizzato uno spazio verde pubblico con nuovo arredo.

La via è lunga 400 metri, i lavori sono iniziati il 19 giugno 2025. L’opera è stata finanziata con fondi comunali per un importo di 1.035.000 euro.

Fiorenzo Cariola