Incendio nel polo logistico Adidas: personale evacuato

MANTOVA – Allarme incendio ieri sera all’interno del polo logistico di Adidas di Valdaro. L’allarme è scattato poco prima delle 19.30, e subito è scattato il piano di evacuazione del personale mentre i vigili del fuoco di Mantova intervenivano nel capannone di Kuehne+Nagel, la ditta che gestisce il polo logistico per conto di Adidas. Stando alle prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate nella zona in cui vengono messi in ricarica i muletti. Con ogni probabilità all’origine dell’incendio c’è stato un corto circuito a una delle centraline per la ricarica delle batterie dei muletti. Una prima squadra dei vigili del fuoco, che è giunta sul posto pochi minuti dopo l’allarme, ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti per oltre due ore. Infatti ancora alle 21.30 di ieri il personale dipendente non era ancora stato fatto rientrare e le squadre dei vigili del fuoco si trovavano ancora all’interno dello stabilimento per le verifiche del caso.