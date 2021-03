MANTOVA Per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della sua auto ed è finito giù dall’argine del Mincio in strada Riviera a Formigosa. L’incidente è avvenuto alle otto di questa mattina. Ferito in maniera seria un 25enne che era a bordo dell’auto uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi del 118. In seguito è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso di Brescia che ha trasportato il giovane all’ospedale Maggiore di Cremona.