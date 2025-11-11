Incidente sul lavoro a Mantova: operaio ferito con uno sparachiodi

MANTOVA – Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi in via Palmiro Azzi, a Mantova. Un operaio di 26 anni, di origine senegalese, dipendente della ditta di servizi IM Servizi Srl, è rimasto ferito a un piede mentre stava utilizzando uno sparachiodi durante le operazioni lavorative. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe accidentalmente colpito al piede sinistro. I colleghi hanno subito allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al lavoratore e lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Le sue condizioni non destano preoccupazioni e non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale dell’ATS Val Padana per gli accertamenti sulla sicurezza del luogo di lavoro e i Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.