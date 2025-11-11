Calcio 1a Categoria – Meloni segna, Suzzara sogna: “Tutti uniti possiamo fare grandi cose”

Suzzara Il big match della nona giornata di campionato in Prima tra Dinamo Gonzaga e Suzzara ha visto l’importante trionfo della squadra di mister Artoni. I bianconeri si sono imposti per 2-0, sorpassando i cugini anche in classifica. Vero mattatore Federico Meloni, autore della doppietta decisiva. «Entrambe le squadre hanno fatto una grande partita. La Dinamo, va detto, è un’ottima squadra e farà tanta strada nel torneo. Domenica però siamo scesi in campo con la voglia di prenderci i tre punti e abbiamo dimostrato nei 90’ ciò per cui lavoriamo duramente tutta la settimana. Sono molto contento per me e per i miei compagni, questa vittoria conferma che il percorso intrapreso è quello giusto». Altri due gol nel bottino personale della punta, che vanno ad aggiungersi ai 4 già realizzati: «È chiaro che un attaccante viva per momenti come questo – racconta –. La doppietta arriva dopo un momento complicato a livello personale, in cui non riuscivo ad esprimermi come volevo. L’esultanza fa capire quanto aspettassi di gonfiare la rete e quanto ho lavorato duro per farmi trovare pronto. Come sempre, dedico i gol alla mia compagna, mio punto di riferimento e prima fan, che mi aiuta a stare sul pezzo. Il mio obiettivo? Senza dubbio arrivare in cima alla classifica marcatori, grazie all’aiuto dei compagni». Il Suzzara è imbattutto in questo avvio di campionato e ad un solo punto dalla capolista Montirone. «Giorno dopo giorno diventiamo sempre di più una famiglia, in cui tutti si sacrificano per gli altri. Ogni compagno è come un fratello, da aiutare nel bisogno e con cui festeggiare nell’inseguire il traguardo». I bianconeri affronteranno la LPA nel prossimo turno: «Non esistono partite facili – osserva Federico – come con la Dinamo servirà grande concentrazione e spirito di squadra. Non vogliamo fermarci ora ma, per scaramanzia, non voglio fissare obiettivi: sappiamo però di poter puntare il più in alto possibile».