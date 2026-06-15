Calcio, il torneo – Non Solo Pane vs Codice Bar: gran finale al “Notti Magiche”

Porto Mantovano Porto Mantovano si prepara a vivere la serata più attesa della terza edizione del “Notti Magiche”. Questa sera, a partire dalle 19.30, il torneo assegnerà il titolo al termine di un programma ricco di spettacolo e due sfide che promettono emozioni fino all’ultimo minuto. Ad aprire il programma sarà la finale per il terzo posto tra Barrio QB e Immobiliare Sacchetto, due formazioni uscite sconfitte dalle semifinali ma intenzionate a chiudere il torneo sul podio.

A seguire riflettori puntati sulla finalissima che metterà di fronte Non Solo Pane e Codice Bar, entrambe alla loro prima finale e pronte a scrivere una pagina di storia della manifestazione. Le due protagoniste hanno conquistato l’atto conclusivo con percorsi di grande spessore. La Non Solo Pane ha eliminato il Barrio QB al termine di una semifinale combattutissima, chiusa sul 5-4, mentre il Codice Bar ha impressionato per forza offensiva travolgendo l’Immobiliare Sacchetto con un netto 9-3. Due filosofie di gioco diverse, ma lo stesso obiettivo: conquistare un titolo inedito dopo l’eliminazione dei campioni uscenti del Pangoccioliamo già nei quarti di finale. La serata si concluderà con le premiazioni di squadre e protagonisti della manifestazione, mettendo il sigillo su un’edizione che ha confermato il successo del torneo e richiamato, ancora una volta, un folto pubblico sugli spalti di Ca’ Rossa.