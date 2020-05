Indagini e prove sul ponte sul Canale Diversivo, modifiche alla viabilità per tre giorni

MANTOVA Chiusura temporanea al traffico, dalle ore 08:30 alle ore 19 nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2020 del ponte in via Verona sovrappassante il Canale Diversivo, nella direzione di marcia S. Antonio – Mantova, nel territorio dei Comuni di Mantova e Porto Mantovano, per l’esecuzione di indagini diagnostiche di 2° livello, prove di tipo statico e dinamico sulla struttura del ponte stesso programmate nell’ambito del Progetto Catasto e Sicurezza Ponti

Il traffico durante l’interruzione, mercoledì, giovedì e venerdì sarà deviato su SP ex SS 236 bis e viale Di Poggio Reale. Il percorso alternativo è stato individuato dopo un confronto con il comando della Polizia Locale di Mantova.

il Servizio gestione e manutenzione strade provinciali – regolazione circolazione stradale, dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Mantova, provvederà all’installazione e manutenzione della necessaria segnaletica di deviazione e di chiusura.