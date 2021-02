Calcio Serie C – Mantova, l’emergenza resta. Ma le soluzioni non mancano

MANTOVA La sfida con la Sambenedettese è già andata in archivio. Ora per il Mantova arriva un altro esame di maturità: il Matelica. Giovedì, nel posticipo del turno infrasettimanale i virgiliani affronteranno la squadra marchigiana per cercare di allungare il passo in classifica, e soprattutto per avvicinarsi all’obiettivo salvezza. Sarà uno scontro diretto anche in chiave playoff e quindi come nelle precedenti sfide gli stimoli, di certo non mancheranno. Partita già in salita per il Mantova, che dovrà fare a meno degli squalificati Filippo Guccione e Vincenzo Silvestro. L’attaccante, dopo il doppio giallo rimediato domenica, salterà solamente la gara di giovedì. Il terzino, invece, avrebbe detto qualche parola di troppo nei confronti dell’arbitro Fiero e starà fuori per due giornate. La dirigenza al momento non ha preso provvedimenti, ma per il difensore potrebbe arrivare anche una multa. A queste assenze si aggiunge anche quella di Milillo che sta ancora recuperando dal problema muscolare rimediato nel riscaldamento di Padova-Mantova. Possibili, ma non certi, i rientri di Zanandrea e Saveljevs. I due ieri hanno svolto una seduta a parte. Tra oggi e domani si cercherà di capire quali margini ci siano di miglioramento. In caso positivo, i due tornerebbero a disposizione, ma solamente per la panchina. Questo ha fatto intendere lo staff biancorosso, che in queste poche ore di lavoro a disposizione dovrà trovare nuove soluzioni per sopperire a queste assenze. In difesa le scelte sono pressoché obbligate e Troise difficilmente cambierà rispetto alla sfida di domenica. Bianchi e Pinton i due terzini, Baniya e Checchi i due centrali. Considerando poi che domenica ci sarà la sfida casalinga contro il Fano, è possibile che il mister campano possa attuare qualche rotazione in mezzo al campo e davanti. E’ ipotizzabile un rientro dal 1’ di Lucas; il brasiliano, finora impiegato quasi sempre in mediana, però potrebbe agire anche dietro le due punte, Ganz e Cheddira. In questo momento è difficile rinunciare alla rapidità e alla duttilità dell’attaccante italo-marocchino. Una vera spina nel fianco per le difese avversarie. Sarebbe inoltre rischioso stoppare il rilancio dell’ex giocatore dell’Ascoli, che domenica, dopo molto tempo, ha ritrovato il gol. Intanto però Zigoni scalpita e il suo impiego non è un’ipotesi da scartare. Nonostante l’emergenza, insomma, al Mantova non mancano le possibili soluzioni.

Tommaso Bellini