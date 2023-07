Tangenziale nord chiusa per un’ora per un incidente. Traffico in tilt in zona

MANTOVA Traffico in tilt sulla tangenziale nord questa mattina per circa un’ora a causa di un incidente stradale avvenuto nella parte sopraelevata. E’ successo poco prima delle 8, quando si è verificato uno scontro frontale-laterale fra un’auto ed un autoarticolato. Ferito in modo non grave il conducente dell’auto, un uomo di 44 anni che è stato soccorso sul posto da un’ambulanza di Porto Emergenza con l’auto medica del 118 di Mantova. L’automobilista è stato portato al Poma per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco e una pattuglia di agenti della Polizia stradale di Mantova che hanno eseguito i rilievi di legge. Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso fino alle 9, ciò che ha causato rallentamenti, code e disagi al traffico.