Infermieri in sciopero il 2 novembre

MANTOVA – Mentre l’emergenza Covid che si fa sempre più incombente il sindacato degli infermieri Nursing Up annuncia per il prossimo 2 novembre a partire dalle 7 di mattina e per 24 ore, uno sciopero il cui riassunto è lo slogan #MaiPiùComePrima. Si tratta di un’agitazione a livello nazionale annunciata da tempo, alla quale aderirà anche il personale infermieristico e il personale sanitario non medico mantovano. La direzione dell’Asst Carlo Poma fa comunque sapere che saranno garantite le prestazioni indispensabili.

Al centro della protesta quello che viene definito come “gioco dello scarica barile” tra le varie istituzioni, Regione e Governo, le quali alle tante, troppe, promesse di nuove assunzioni, di adeguamento degli stipendi, di revisione del numero di persone disponibili per affrontare in modo adeguato i turni in situazioni di emergenza come quella con cui ci troviamo di nuovo a fare i conti, non hanno mai fatto seguire atti concreti alle parole.