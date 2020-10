“Giovedì del cittadino”, dal primo novembre nuovi orari in municipio

MARMIROLO – Cambiano e al tempo stesso vengono implementati gli orari di apertura al pubblico del municipio di Marmirolo. Dal prossimo 1° novembre, infatti, verrà introdotta una intera giornata di apertura che avrà luogo con cadenza settimanale e che prende il nome di “Giovedì del cittadino”. L’iniziativa è stata pensata dall’amministrazione comunale per favorire l’accesso dei cittadini in municipio tramite l’introduzione, ogni giovedì, dell’orario continuato dal mattino alla sera (dalle 8.15 alle 18.15). Per quel che riguarda gli altri giorni, l’apertura del Comune viene uniformata alle ore 8.15 e la chiusura alle ore 12.15, fatto salvo il martedì che rimane il giorno di chiusura degli uffici per il disbrigo delle altre pratiche lavorate dall’Ente non a sportello. Il sabato mattina, invece, il Comune è aperto tramite il solo sportello di accoglienza. Per quel che concerne l’ufficio distaccato di Pozzolo sul Mincio, l’apertura è confermata il mercoledì dalle ore 11.15 alle ore 13. Tale processo è iniziato negli scorsi anni dapprima con la riorganizzazione degli spazi dell’anagrafe (nuovi uffici e nuovi arredi improntati a una migliore accoglienza e riservatezza dei colloqui), ed è proseguito poi con l’introduzione dello sportello telematico per i servizi offerti in forma digitale a distanza già dalla primavera di quest’anno.

I nuovi orari approvati dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Galeotti prevedono un incremento complessivo delle ore di aperture (da 18,5 a 25 settimanali), una maggiore uniformità a livello di orari di aperture e chiusure degli sportelli e, come detto, l’introduzione de “Il giovedì del cittadino” con l’apertura del municipio per 10 ore continuative, inclusa la pausa pranzo, per permettere ai cittadini di accedere anche in questa fascia oraria.

I nuovi orari entreranno in vigore dal 1° novembre. Tuttavia è importante segnalare che in questa prima fase, stante la situazione di emergenza collegata al Covid-19, si accederà in municipio solo su appuntamento mentre il venerdì, fino alla fine dell’emergenza, il Comune rimarrà chiuso al pubblico.