Inflazione, a Mantova i prezzi corrono meno

L’Ufficio di Statistica del Comune di Mantova, in applicazione delle disposizioni e delle norme tecniche stabilite dall’Istat, ha provveduto a calcolare l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) sui prezzi rilevati sul territorio comunale nel mese di febbraio 2025.

I dati rilevati sono stati validati dalla Commissione Comunale di controllo dei prezzi al consumo riunitasi il giorno 10/03/2025 e aggiornati secondo le indicazioni dell’Istat al 13/03/2025.

Continua l’accelerazione dell’inflazione a febbraio. La variazione tendenziale del Comune di Mantova è passata dal +1,1% di gennaio al +1,2%. Così come evidenziato anche a livello nazionale, tale incremento è da imputare principalmente alla tendenza al rialzo dei beni energetici, in particolare di quelli regolamentati (+33,4%). Aumentano anche i beni alimentari (+1,7%, da +1,0% di gennaio) e di conseguenza aumenta anche il cosiddetto “carrello della spesa” (+1,5%, da +0,9% di gennaio). In lieve rallentamento i servizi (+1,7%, da +1,8% di gennaio), grazie alla decelerazione delle tariffe dei servizi di trasporto (+1,2% da + 2,2% di gennaio).

“La spinta inflazionistica c’è ancora, anche se meno pesante rispetto al recente passato – ha detto il vicesindaco e assessore al Bilancio del Comune di Mantova Giovanni Buvoli –. Dall’analisi della Commissione, comunque, si conferma che nel Comune di Mantova il dato è migliore rispetto a quello Nazionale”.