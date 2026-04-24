Iniziativa sul diritto alla casa. Quale casa?

Di fronte all’aumento degli affitti, alla precarietà abitativa, alla riduzione di alloggi disponibili e al progressivo impoverimento di ampie fasce della popolazione, diventa urgente aprire uno spazio pubblico di confronto sul diritto alla casa. Per questo abbiamo organizzato a Mantova , mercoledì 28 aprile alle ore 18.30 presso il Teatro delle Cappuccine, in vicolo Ospitale 2 un incontro dedicato all’abitare accessibile e alla rigenerazione del patrimonio pubblico.

La casa non può essere trattata come una merce qualsiasi: è un diritto fondamentale. Eppure, oggi, sempre più persone – giovani, lavoratori, famiglie – sono escluse dal mercato abitativo o costrette a soluzioni precarie. Allo stesso tempo, una parte significativa del patrimonio pubblico resta inutilizzata o sottoutilizzata.

Serve per questo una visione alternativa che consista nell’investire sulla riqualificazione dell’esistente, sottrarre immobili alla speculazione, rafforzare l’edilizia pubblica e sociale, e promuovere modelli di gestione partecipata. Rigenerare il patrimonio pubblico significa anche ricucire il tessuto sociale e restituire dignità ai territori e alle persone che li vivono.

L’incontro vuole mettere insieme istituzioni, realtà sociali e cittadinanza per costruire risposte concrete e collettive. Perché il diritto all’abitare è una questione di giustizia sociale, e non può più essere rimandato. Parleremo di tutto questo, partendo anche dalle esperienze dei loro territori, con l’Assessore alle politiche abitative, al lavoro e alle politiche giovanili dell’Emilia Romagna – Giovanni Paglia e con Dario Danti, Assessore a lavoro, Università, patrimonio, partecipazione e beni comuni del Comune di Firenze. Modera Camilla Brancolini, di Sinistra Italiana Mantova.