Murari: “Ciclopedonale con via Poggio Reale e rallentamento del traffico su strada Montata tra le prime cose da fare”

Gli Incontri nei Quartieri del candidato sindaco Andrea Murari hanno interessato mercoledì 22/4 il quartiere Rabin.

La spiccata partecipazione attiva della collettività alla vita amministrativa, per cui il quartiere si distingue da tempo, si è riflessa nella presenza all’incontro numerosa e propositiva dei residenti.

Dal canto suo Andrea Murari ha proposto interventi in termini di viabilità e opere pubbliche per il prossimo futuro quali il posizionamento di rallentamenti su strada Montata, la realizzazione del collegamento ciclopedonale con via Poggio Reale e la sistemazione del fosso di strada Guerrina con tombinatura del tratto vicino alle case.

Il candidato sindaco ha prospettato anche un maggior presidio della polizia locale con pattuglie 24 ore su 24, a supporto del ruolo di pubblica sicurezza di competenza statale, favorito dalla stazione satellite che programma d’attivare Lunetta per servire al meglio la zona nord della città.

Anche per il quartiere Rabin, Murari prevede il ripensamento del sistema di raccolta rifiuti con contenitori stradali intelligenti, meno oneroso dell’attuale porta a porta, che liberando risorse consenta di contenere le bollette, assumere agenti accertatori per multare gli incivili, istituire lo spazzino di quartiere, figura amica che presidierà il quartiere, curandone la pulizia, e sarà a disposizione dei residenti per raccogliere segnalazioni.