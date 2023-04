Inseguito da due cani sciolti: salvato dai carabinieri

MANTOVA Non si è trovato di fronte un temibile orso ma due grossi esemplari di cane pastore tedesco che si sono messi a rincorrerlo. Per sua fortuna in quel momento stava passando un’auto dei carabinieri che hanno messo in salvo il pedone e bloccato i due cani. È successo l’altro ieri intorno alle 20 in via Giustiziati, pieno centro storico. Un uomo che era appena uscito di casa si è trovato di fronte ai due cani sguinzagliati che gironzolavano liberamente per il centro storico senza che ci fosse l’ombra del loro padrone all’orizzonte. Fortunatamente per il passante, mentre fuggiva inseguito dai due animali, è invece spuntata l’ombra e non solo dei carabinieri che lo hanno messo al sicuro e quindi bloccato i due cani. In seguito i militari avrebbero rintracciato il padrone, nei cui confronti probabilmente scatterà una sanzione amministrativa, ma non si esclude anche una eventuale denuncia penale per omessa custodia di animali.