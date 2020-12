Inseguito e fermato, rifiuta l’alcoltest: denunciato

MARMIROLO I Carabinieri della Stazione di Marmirolo, nel corso nei numerosi controlli effettuati durante il fine settimana, hanno sorpreso un uomo di 42 anni che circolava alla guida di un’autovettura in evidente stato di ebrezza alcolica. Durante un posto di blocco, i militari intimavano l’alt all’uomo che, invece, continuava la sua marcia, Dopo un breve inseguimento, veniva raggiunto quando si fermava presso l’abitazione del cognato. Durante le operazioni di identificazioni subito i Carabinieri notavano che l’uomo aveva l’alito vinoso ed un equilibrio precario, chiari sintomi dello stato di ebrezza. Eseguivano pertanto un accertamento speditivo mediante un dispositivo precursore in dotazione alle pattuglie dell’Arma che dava esito positivo. Ma quanto i militari chiedevano all’uomo di sottoporsi al test etilometrico per la certificazione del tasso alcolemico, l’uomo si rifiutava con un comportamento ostruzionistico all’accertamento, ovvero facendo solo finta di soffiare nell’apparecchio. Per questi motivi, i Carabinieri hanno denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la determinazione del tasso alcolemico. Contestualmente, come previsto dalle norme del Codice della Strada, i Carabinieri hanno ritirato la patente all’uomo e dato in affidamento il suo veicolo a persona idonea alla guida.