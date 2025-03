Intelligenza artificiale e contenuti: i tool che cambiano il lavoro dei creator

MANTOVA Come si ottimizza un contenuto per i motori di ricerca? Quali strumenti esistono per trasformare un video in un articolo? A queste domande ha risposto il workshop promosso da Informagiovani Mantova, che ieri pomeriggio ha visto protagonista Francesco Nox, esperto di AI e strategie digitali. Un viaggio tra i “tool”, strumenti, che semplificano il lavoro di chi crea contenuti online, dalle startup ai professionisti della comunicazione. «Writesonic, per esempio, è un’alternativa a ChatGPT, ottimizzata per scrivere blog. Se hai già un video, ci sono strumenti che lo trasformano in articolo senza dover riscrivere tutto», ha spiegato Nox, dimostrando come l’AI possa affiancare i creator senza sostituirne la creatività. Dal miglioramento automatico delle immagini con Canva alla generazione di sottotitoli con CapCut, fino ai tool per l’editing avanzato di podcast, il workshop ha mostrato il potenziale di queste tecnologie per chi lavora con i contenuti. Ma se la tecnologia avanza, resta il tema etico: «L’AI indovina la parola successiva in base a modelli statistici, ma senza una guida umanistica rischiamo di lasciarla in mano solo agli ingegneri», ha sottolineato l’esperto. Un primo assaggio di innovazione che proseguirà con lo Startup Weekend Mantova, evento dedicato a chi vuole trasformare un’idea in impresa, in programma dal 28 al 30 marzo, presso il Mamu Multicenter. «Conoscere gli strumenti, tra cui i numerosi tool di intelligenza artificiale, è fondamentale per molte professioni e passioni» ha commentato l’assessore alle politiche giovanili, Alessandra Riccadonna. Un invito a sperimentare, consapevoli che gli strumenti non sostituiscono il pensiero, ma lo amplificano. Antonia Bersellini Baroni