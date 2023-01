Calcio Prima Categoria – Bellini: “Gonzaga, devi ritrovare compattezza”

GONZAGA Non è un’eresia affermare che il Gonzaga sia arrivato con il fiato corto al giro di boa del campionato di Prima Categoria. Del resto, le due sconfitte che hanno chiuso il 2022 con Leoncelli e Pavonese Cigolese sono state un campanello d’allarme che si è fatto sentire forte e chiaro. Nulla però è compromesso per gli aquilotti, che hanno chiuso il girone d’andata a quota 22, fuori dalla zona play off, ma distanti solo cinque punti dalla vetta.

Tutto si deciderà nel 2023, insomma, ci sarà tutto il tempo di riprendere quota. Domenica 22 gennaio si riparte con la sfida in trasferta a Sermide.

«Abbiamo finito in maniera negativa – dice mister Andrea Bellini -, con la Pavonese abbiamo forse disputato la peggiore gara dell’andata. Ma quando ti alleni male, poi questi sono i risultati sul campo. Dobbiamo ritrovare quella compattezza che avevamo all’inizio. Inoltre sarà importante ritrovare a breve elementi di peso come Eddaoudi, Riga e Buzzi. Le assenze sono state l’opportunità per testare alcuni ragazzi della Juniores Regionale. Nel nuovo anno ripartiamo con due gare cruciali contro Sermide e San Paolo: servirà la massima attenzione per non rischiare sorprese.

Domani Gonzaga in amichevole con lo United Carpi, terzo nel girone D della Prima categoria del Crer, si giocherà a Gonzaga in caso di bel tempo, oppure nel centro modenese sul sintetico. Mercoledì “stracittadina” coi cugini della Dinamo, allenata da Nicola Trentini, per chiudere sabato 14 con molta probabilità a Buscoldo, contro il team di Seconda Categoria.