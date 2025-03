Blitz della Finanza nella sale giochi, irregolarità per oltre un milione di euro

MANTOVA I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova hanno rafforzato il dispositivo di intervento in materia di giochi, con specifiche e mirate attività di servizio al riguardo. Sono stati effettuati, più controlli, rilevando pertinenti irregolarità. Singolari gli esiti operativi di alcune di queste attività, da parte del Gruppo della Guardia di Finanza di Mantova: ad esempio, presso alcune Sale Giochi, sono state constatate, unitamente ad oltre un migliaio di omesse trasmissioni telematiche dei corrispettivi giornalieri nonché mancate revisioni periodiche di registratori telematici e omesse richieste di intervento, transazioni, registrate nei sistemi di pagamento elettronici in uso ai punti bar ivi insistenti, con utilizzo del POS con finalità di prelevamento contanti, per un ammontare complessivo di oltre un milione di euro, in violazione delle vigenti disposizioni in materia, tra le altre, della normativa degli intermediari finanziari e di quella antiriciclaggio. Nello specifico settore di intervento, la Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia Economico Finanziaria, è impegnata non solo a tutela dei connessi profili erariali, ma al fine di affermare principi di legalità, giustizia ed equità, vicina ai cittadini, per un controllo, altresì, dei circuiti di pagamento alternativi, indispensabile al fine di intercettare anomale transazioni, non in linea con la normativa in vigore. Quanto al gioco e alle scommesse, inoltre, la Guardia di Finanza opera al fine di tutelare i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di garanzie, soprattutto cercando di salvaguardare le fasce più deboli, tra cui i minori nonché con un’azione rivolta al contrasto di possibili interessi da parte della criminalità