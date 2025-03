Università degli Orti di Parcobaleno di nuovo in attività

MANTOVA Riprendono le attività dell’Università degli Orti di Parcobaleno, il format originale del Centro di Educazione Ambientale per capire come funzionano i meccanismi naturali che producono cibo, salute e benessere fisico, psichico e ecologico.

Quattro incontri e due laboratori, nel periodo tra il 26 marzo e il 16 aprile, per “trattare di orti e dell’idea dell’ambiente che gira loro intorno”.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Il programma:

Mercoledì 26 Marzo, ore 21. Presentazione, Orti urbani, Clima, Uso del tempo e dello spazio.

Mercoledì 2 Aprile, ore21. Ecologia del suolo, Compostaggio, Humus e Micorrize, Acqua.

Domenica 6 Aprile, ore 10:30. Hugelkultur: sperimentazione di nuove pratiche di orticoltura domestica sostenibile.

Mercoledì 9 Aprile, ore 21. Semi, Genetica, Nuove definizioni di qualità.

Domenica 13 Aprile, ore 10:30 a ORTOBALENO: Suolo e Citizen Science. Picnic all’orto collettivo e Laboratorio di Compostaggio.

Mercoledì 16 Aprile, ore 21. Intorno all’orto, Biodiversità, corridoi ecologici.

La frequentazione degli incontri dell’Università degli Orti è requisito indispensabile per la richiesta di affitto di una particella di orto all’orto collettivo ORTOBALENO, sito nell’area del Paiolo/Trincerone.

Per giovani under 30 sono disponibili 4 particelle di orto gratuite per la stagione 2025, previa partecipazione all’Università degli Orti.

Per informazioni ed iscrizione: info@parcobaleno.it – 3483534747