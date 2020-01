Si è spento Corrado Pavarini, era il legale del Poma

GONZAGA Si è spento sabato notte l’avvocato Corrado Pavarini. Aveva 62 anni ed oggi alle 15 nella chiesa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria si terranno i funerali. Prima, nel vicino ospedale, l’apertura della camera ardente dalle ore 9 alle 12.

Stimato professionista e molto apprezzato per il suo lavoro al quale ha devoluto anni di studio e di impegno, le qualità di Corrado Pavarini lo hanno portato a ricoprire fino a poco tempo fa l’incarico di rappresentante legale dell’ospedale cittadino Carlo Poma, un ruolo prestigioso e allo stesso tempo delicato, ma che ha svolto con enorme professionalità riscuotendo parecchie soddisfazione.

Il mondo dell’avvocatura e della sanità mantovana perdono una figura di spicco, che negli ultimi mesi ha dovuto combattere contro una malattia, purtroppo risultata fatale. Saranno in tanti oggi a stringersi attorno alla famiglia per questa improvvisa perdita